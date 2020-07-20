Онлайн-усыновления начались в России из-за пандемии коронавируса

Москва, 20 июля. Онлайн-усыновления начались в России во время пандемии коронавируса из-за невозможности посещать сиротские учреждения.

Как пишут «Известия», новый формат, по мнению экспертов, едва ли приживется в России, но даст возможность сиротам обрести родителей, несмотря на коронавирусные ограничения.

«Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в режиме видеоконференции. Сбор документов проходит также онлайн. В офлайне получают только медицинские справки и забирают ребенка. Обычно малыша выводят за территорию учреждения, чтобы посторонние не контактировали с остальными детьми», — рассказала член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская.

По данным статистики, за период с начала марта по 12 мая из детских домов в России 29 детей были переданы на усыновление, 282 — на безвозмездную опеку, 618 отправились в приемную семью Дистанционные технологии использовались в каждом из таких случаев, поскольку ограничения в сиротских учреждениях начали действовать уже в середине февраля.

Эксперты называют онлайн-формат «экспериментальным» и призывают обращать более пристальное внимание на семьи, усыновление в которых произошло таким способом. По мнению психологов, без личного контакта сложно в полной мере «прочувствовать» другого человека, дальнейшие отношения в семье могут развиваться по непредсказуемому сценарию.

Отметим, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, доступ в организации для детей с круглосуточным пребыванием запрещен для лиц, не связанных с деятельностью этих учреждений, до 1 января 2021 года.