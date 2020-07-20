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Экономика

Адвокат рассказала, как можно получить налоговый вычет за лечение

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Адвокат рассказала, как можно получить налоговый вычет за лечение

Москва, 20 июля. Действующий Налоговый кодекс РФ располагает рабочими механизмами, которые помогут сэкономить на налогах тем, кому пришлось потратить значительную часть средств на лечение. О том, как правильно оформить соответствующий налоговый вычет, рассказала юрист адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Для оформления вычета гражданин должен предоставить в налоговую инспекцию ряд документов из медицинской организации, а также специальное заявление. Кроме того, финансовую поддержку можно получить непосредственно в налоговой инспекции, если предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ и пакет документов, подтверждающих лечение.

При этом адвокат обращает внимание, что гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога. Однако не на всю сумму, а лишь на процент от понесенных расходов. Например, если человек за год заработал миллион рублей, то 130 тысяч из них он уплатит в качестве налога. Но если в этот же год гражданину пришлось потратить 100 тысяч на лечение, он имеет право претендовать на возврат 13 тысяч рублей с уплаченного НДФЛ.

При этом, как сообщает агентство экономической информации «Прайм», размер социального вычета ограничен. Максимум он может составлять 12 тысяч рублей. Однако в том случае, если гражданину пришлось обращаться за дорогостоящим лечением, вычет может покрыть сумму всей процедуры.

Напомним, ранее стало известно, что третье место в рэнкинге «коронавирусных» обращений занял отказ страховых компаний от возмещения средств по договорам страхования от проблем с выездом за рубеж. При этом в некоторых случаях страховщики отказывали потребителям в возврате денег неправомерно. Об этом пишет издание «Известия».

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