Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России

Москва, 20 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов.

Как пишет РИА Новости, Вильфанд сообщил, что температура воздуха на предстоящей неделе понизится на западе Европейской части России, а также в ряде сибирских регионов.

«В понедельник в Карелии прогнозируем 23-28 градусов, а уже в среду не выше 20. В Вологодской области в понедельник 21-26, в среду 17-20, аналогичная ситуация в Новгородской. Сильнее всего похолодает в Калининградской области, там в среду будет 17-18. Все это относится к Тверской области, к Смоленской и к Московской. Резкий перепад коснется западной части Европейской России», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что резкое похолодание связано с поступлением остывших воздушных масс из Северной Атлантики. В центре Европейской России днем в начале недели будет около +23 градусов, по ночам от 13 до 15 тепла. В середине недели похолодает на один-два градуса. В восточных регионах Европейской части страны, добавил Вильфанд, резкого похолодания не ожидается. В Приволжский федеральный округ, по его словам, придет долгожданная прохлада — воздух остынет там до 27-28 градусов. То же самое касается и Приуралья.

«На Урале будет уменьшаться температурная аномалия. Будет не шесть градусов выше номы, и не почти 40, как было в Свердловской, Челябинской областях. Сейчас будет 23-28, на пару градусов выше нормы», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, жара придет в южные регионы Западной Сибири — в начале недели на термометрах в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях и на Алтае будет до 35 градусов выше ноля. Но уже к середине недели станет прохладнее.

Ранее RT сообщил, что в Москве до конца недели прогнозируются «кратковременные дожди разной интенсивности».