Дженнифер Лопес назвала диету для идеальной фигуры

Москва, 20 июля. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о диете, помогающей ей поддерживать идеальную фигуру.

Звезда призналась, что держать себя в хорошей форме невозможно без регулярных тренировок. При этом важно поддерживать водный баланс, поэтому перед каждым походом в спортзал она пьет большое количество воды. Кроме этого, как пишет издание Super, звезда ежедневно выпивает не менее семи стаканов воды с лимоном, с которой начинает каждое утро. Еще один секрет певицы — полный отказ от кофеина.

Завтрак Лопес состоит из протеинового или овсяного смузи с добавлением ягод. В рецепте ее любимого коктейля — клубника, черника, йогурт, корица, мед и протеин. Время от времени она позволяет себе более калорийное начало дня — тогда на столе появляются яичница, бекон, лосось и даже выпечка с вареньем. Все это, естественно, «сжигается» потом на тренировке.

Личный тренер певицы Трейси Андерсон признается, что ее питание максимально сбалансировано, в нужной мере содержит белки и питательные вещества. В рационе Лопес важное место занимают салаты и свежие овощи. Один из любимых — из капусты-кейл, жареных тыквенных семечек, творожного сыра, лука-шалота с добавлением оливкового масла.

Чтобы сбросить лишние килограммы после родов, Лопес перешла на вегетарианскую диету. Вернувшись в прежний вес, она включила в рацион куриную грудку, говядину и рыбу.

Звезда признается, что выросла на пуэрториканской кухне, поэтому время от времени позволяет себе отбивные, белый рис и бобы. Вместе с этим на ее столе всегда много овощей, включая спаржу, брюссельскую капусту и брокколи, которые также любят ее дети.

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