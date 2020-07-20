Пушков назвал причину пожаров во французских соборах

Москва, 20 июля. Российский сенатор Алексей Пушков связал пожары в соборах во Франции с движением Black Lives Matter (BLM) («Жизни чернокожих важны»).

Пушков обратил внимание на то, что до «эпохи толерантности» древние храмы во Франции не горели один за другим. Он напомнил, что пожар в Нантском соборе начался не по причине «самовозгорания».

«До эпохи «открытых дверей», толерантности и BLM соборы во Франции один за другим не горели. Причем в случае с Нантским собором прокуратура подозревает поджог — в трех местах. Задержан 39-летний выходец из Руанды. Ясно, что это не самовозгорание: сами по себе соборы не горят», — написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте, который строился более 450 лет, начался утром 18 июля. Несмотря на усилия пожарных, боровшихся с огнем в течение нескольких часов, полностью выгорели витражи храма, а также уникальный орган. По факту пожара было заведено уголовное дело о поджоге, полиция начала расследование.

По подозрению в совершении поджога 19 июля был задержан мужчина, приехавший во Францию из Руанды и работавший в соборе добровольцем. Как сообщает телеканал BFM TV, позже его отпустили из-под стражи, не выдвинув никаких обвинений.

В апреле 2019 года в Париже от огня сильно пострадал легендарный собор Парижской Богоматери. Власти заявили, что причиной пожара стал несчастный случай во время реконструкции храма.