Доктор Мясников назвал перспективное лекарство от COVID-19

Москва, 20 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о перспективном препарате, способном помочь в борьбе с коронавирусом нового типа.

В своем Telegram-канале доктор Мясников сообщил о создании «мощного оружия», способного победить вирус или конкретную опухоль. Речь идет о моноклональных антителах, которые уже применяются во врачебной практике. По словам специалиста, они могут использоваться и для профилактики COVID-19 до тех пор, пока не будет создана эффективная и безопасная вакцина.

«Антитела — важнейшая часть нашего приобретенного иммунитета. В ответ на инфекцию или какое-то еще чуждое нам внедрение, наши лимфоциты начинают вырабатывать массу специфических белков-антител. Но как телята от разных коров, хоть и одной породы, отличаются друг от друга, так и все эти антитела немного разные. Научились получать и воспроизводить моноклональные антитела, от одной «матери», одного лимфоцита», — объяснил доктор Мясников.

Он подчеркнул, что на выходе получается «крайне специфичное оружие», которое может быть использовано «точечно». Врач рассказал, что препараты на основе моноклональных антител можно отличить по названию — все они заканчиваются на «маб» — Тозилисумаб, Рамизисумаб и другие.

«Эти лекарства очень дорогие, но очень эффективные. Применяются в онкологии, ревматологии, при лечении лимфом, повышенного холестерина, остеопороза, при васкулитах, псориазе и многом другом. Большой их потенциал — сдерживать наступление инфекций», — сообщил Мясников.

Доктор добавил, что эти препараты можно использовать для людей из групп риска, чтобы предотвратить у них тяжелое течение болезни и развитие осложнений, угрожающих летальным исходом.

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