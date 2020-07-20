Россияне могут получить новую субсидию до 15 тысяч рублей

Москва, 20 июля. Жители России до 15 августа могут получить субсидию размером более 15 тысяч рублей. Речь идет об учредителях предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Они смогут получить господдержку, рассчитанную на помощь бизнесу в дезинфекции помещений и соблюдении требований Роспотребнадзора.

С 15 июля помощь смогут получить организации, которые работают непосредственно с клиентами и вынуждены тратить средства на покупку дезинфицирующих средств и проведение профилактических мероприятий. В частности, выплаты коснутся сфер общепита, небольших гостиниц, бытовых услуг, а также организаций дополнительного образования.

Согласно постановлению правительства РФ, 15 тысяч рублей будет выделено на компанию, и по 6,5 тысячи на каждого работника. Индивидуальный предприниматель, работающий без коллектива, сможет рассчитывать лишь на 15 тысяч рублей. Уточняется, что для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в местную налоговую.

Напомним, граждане России, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат в августе выплаты, введенные в качестве меры поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. Так, например, семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тысяч рублей.