Неизвестные открыли стрельбу в Вашингтоне, есть жертвы

Вашингтон, 20 июля. Пресс-служба полиции города Вашингтон (округ Колумбия) сообщает, что в результате перестрелки погиб один человек, как минимум восемь ранены.

По предварительным данным, перестрелка произошла около 17 часов вечера (полночь по московскому времени) в районе перекрестка 14-й улицы и Спринг Роад.

«У нас есть информация о девятерых, доставленных в больницы. Ожидаем подтверждение по точному числу получивших огнестрельные ранения. Судя по всему, один из пострадавших скончался», — сообщил представитель полиции округа Колумбия.

По его словам, среди пострадавших нет детей и подростков. В данный момент полицейские разыскивают трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Напомним, ранее в этот день не менее 13 человек были ранены в результате стрельбы в городе Преория (штат Иллинойс). Инцидент произошел на набережной, где собрались около 200 человек. СМИ сообщают, что перестрелке предшествовала массовая драка.