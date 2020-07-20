Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых преступлениях

Москва, 20 июля. Ангарский маньяк Михаил Попков, убивший 84 женщины, рассказал следователям о других преступлениях.

Ранее Попков был осужден на два пожизненных срока. На его счету — 84 доказанных убийства. Как пишет Lenta.ru, на днях преступник сознался в новых расправах. Он заявил, что устал от колонии для пожизненно осужденных, поэтому решил написать явку с повинной, чтобы устроить себе «отпуск».

«Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск», — рассказал Попков.

Убийства, в которых сознался Ангарский маньяк, были совершены, по его словам, в середине 90-х годов. В первом случае речь идет о его случайной знакомой, с которой преступник расправился на окраине Ангарска.

«Подобрал ее на улице у гостиницы. Покатались по городу, купили легкий алкоголь и приехали сюда. Выпили, вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее», — заявил Попков.

Личность одной из убитых известна следователям — ее тело было обнаружено в 1996 году в канализационном коллекторе. О второй правоохранители не знают ничего. В 90-е годы Попков работал в милиции Ангарска, а по вечерам подрабатывал частным извозом, что помогало ему совершать преступления. По его словам, жертв он начал искать после измены жены, поэтому «честных» женщин спокойно отвозил по указанному адресу, а те, кто соглашался «повеселиться», были обречены.

Попков считается самым жестоким серийным убийцей в России, по числу жертв он в два раза обошел Андрея Чикатило. Два пожизненных срока, к которым приговорен маньяк, являются уникальным в российской судебной практике случаем.