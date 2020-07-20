Spiegel заявил, что фигурант скандала с Wirecard скрывается в России или Белоруссии

Берлин, 20 июля. Фигурант финансового скандала с Wirecard Ян Марсалек может скрываться в России или Белоруссии. Такое утверждение содержит публикация немецкого издания Spiegel.

Марсалек входил в совет директоров компании Wirecard, руководство которой подозревают в мошеннических действиях. По итогам аудита в июне 2019 года выяснилось, что на счетах организации на 1,9 млрд евро меньше, чем указывалось в ее отчетности.

Следствие полагает, что эти деньги на самом деле никогда не существовали. Wirecard подавала неправдивые сведения, чтобы создать иллюзию платежеспособности для клиентов и деловых партнеров. Марсалек исчез почти сразу после выявления несоответствия. По данным некоторых СМИ, он может скрываться на Филиппинах. В то же время, Spiegel утверждает, якобы участник финансовых махинаций может находиться в России или Белоруссии.

Немецкое издание пишет, что Марсалек прибыл в Минск 19 июня, предъявив один из своих заграничных паспортов. После этого визита след Яна теряется.

10 июля сообщалось, что Марсалек хвастался, что владеет информацией о применении нервно-паралитического вещества «Новичок». Вероятный мошенник утверждал, что ему известен точный химический состав «Новичка», и он знает о результатах расследования ОЗХО.