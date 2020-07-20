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Экономика

Минстрой предложил расширить программу субсидий для молодых семей

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Минстрой предложил расширить программу субсидий для молодых семей

Москва, 20 июля. Министерство строительства РФ предложило расширить возможности направления социальных выплат для молодых семей. Новый проект предлагает новые способы реализации госсубсидий, которые назначаются по программе обеспечения жильем. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Согласно документу, право участвовать в программе получат семьи, в которых с начала 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок и получившие государственную поддержку в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотеки.

«Кроме того, теперь молодые семьи-участницы программы смогут направлять выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов», — поясняют в Минстрое.

Нововведения также будут предусматривать возможность тратить субсидию на договор участия в долевом строительстве, а также по договору уступки прав требований.

Как отметил глава Минстроя Владимир Якушев, в текущем году более 25 тысяч молодых семей получат возможность улучшить свои жилищные условия. На выплаты из федерального бюджета выделено более 5 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей также готовит Минфин РФ. На данный момент прорабатывается вопрос о перечне кредиторов, которые могут участвовать в господдержке. Вероятнее всего речь идет о новых целях займов, под которые можно получить субсидию, пишут «Известия».

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