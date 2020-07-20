Синоптики обещают жителям Урала, Сибири и востока России ливни и сильный ветер

Екатеринбург, 20 июля. Сильный ветер ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Тюменской, Амурской областях и Якутии. Об этом сообщает глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, на Урале уже в понедельник ожидаются опасные погодные условия.

«Очень серьезные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25–27 м/с. Это все уже завтра, в понедельник», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что жители Томской и Тюменской областей также столкнутся со сложными погодными условиями. Он призвал население этих регионов соблюдать меры предосторожности.

Ранее климатолог пообещала россиянам холодную зиму после жаркого лета. Такой прогноз особенно актуален для жителей Челябинской области, утверждает специалист.