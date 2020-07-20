Российские школьники открыли неизвестный ранее остров в Арктике

Москва, 20 июля. Восемь школьников из проектной группы «РискСат» совершили необычное географическое открытие. Молодые ученые в результате обработки спутниковых снимков обнаружили новый остров в районе Северного острова архипелага Новая Земля. Открытие они посвятили советскому летчику Герману Титову.

О научном достижении сообщила пресс-служба Русского географического общества (РГО). Восемь школьников из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска обучаются под руководством кандидата технических наук Алексея Кучейко.

По данным ученых, остров образовался в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова — 410 на 200 метров, общая площадь же более 5 гектаров. Предполагается, что новый остров будет вскоре изучен экспедицией РГО и Северного флота.

«Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие», — пояснил начальник управления штаба Северного флота Сергей Чуркин.

Напомним, ранее ученые заявили, что двустворчатые моллюски родом из Китая захватили экосистему Нижней Волги. Беззубки диаметром до 25 см используют рыб для воспроизводства и распространения своих личинок, прикрепляя их к жабрам и телу обитателей реки. Об этом пишет издание «Известия».