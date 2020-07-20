Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем ВМС США Porter

Москва, 20 июля. Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря. Корабль примет участие в совместных учениях Украины и Североатлантического альянса Sea Breeze-2020. Об этом сообщил национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа «Орли Берк») ВМС США, зашедшего в 19.45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — гласит публикация.

Учения Sea Breeze-2020 пройдут с 20 по 26 июля. В них примут участие Болгария, Грузия, Испания, Соединенные Штаты, Румыния, Норвегия, Франция, Турция и Украина.

15 июля учения анонсировали в министерстве Украины по вопросам евроинтеграции.

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — отметили в ведомстве.

Ранее в Сан-Диего потушили пожар, бушевавший на десантном корабле ВМС США четыре дня. Cпециалисты предостерегали, что следствием инцидента может стать экологическая катастрофа, поскольку на судне находится несколько миллионов литров топлива.