Обзор деятельности НАТО: новые «базы» США в Польше и Румынии, переброска американских солдат к границам России

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Происшествия

В Германии суд вынес приговор американскому военнослужащему с авиабазы Рамштайн, виновному в гибели немецкого подростка в 2019 году.

В феврале прошлого года Роман Бахена, передвигаясь на своем Chevrolet Camaro, превысил скорость и при обгоне автомобиля протаранил небольшой Piaggio Ape. За рулем грузовика находился 17-летний подросток. Он скончался на месте.

Спустя почти полтора года суд приговорил американского солдата к понижению в звании и трем месяцам исправительных работ без заключения под стражу.

13 июля при посадке на авиабазу Холломан (штат Нью-Мексико) разбился истребитель F-16 Viper из состава 49-го авиакрыла ВВС США. Пилот успел катапультироваться. Это уже пятое крушение американского военного самолета с начала мая.

Военная активность

В Польшу прибыли 550 военнослужащих 2-го танкового батальона, 12-го кавалерийского полка 1-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-1 пехотной дивизии ВС США. Они примут участие во второй фазе модифицированного учения «Защитник Европы-2020», стартовавшего на полигоне Дравско-Поморске.

On July 16, 2020, about 550 U.S. ???????? troops with 2nd Battalion, 12 Cavalry Regiment, 1st ABCT, @1stCavalryDiv, have arrived at the Poznań airport, Poland ????????, in support of Emergency Deployment Readiness Exercise, Phase II of the modified #DEFENDEREurope 20.



???? Łukasz Zalesiński pic.twitter.com/0kB73rBSS3 — Baltic Security (@balt_security) July 16, 2020

13 июля началась переброска техники 101-й бригады армейской авиации США из французского порта Ла-Рошель в места временной дислокации в Германии (Илесхайм), Польше (Повидз) и Латвии (Лиелварде).

В рамках ротации американских подразделений по плану операции Atlantic Resolve немцы примут у себя 40 вертолетов (UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook, AH-64 Apache), латыши и поляки по 10 (UH-60 Black Hawk).

Учитывая, что французский порт Ла-Рошель впервые используется для ротации бригад США, налицо – отработка альтернативного маршрута переброски американских войск в Европу без участия морской инфраструктуры Германии, которая пока является ключевым звеном в логистической системе ВС США в регионе.

Строительство вооруженных сил

Пентагон намерен выделить 130 млн долларов на модернизацию авиабазы ВВС Румынии Кымпия-Турзи в рамках нового оборонного бюджета США на 2021 год. Развитие инфраструктуры планируется для размещения на территории базы контингента ВВС США. Среди намеченных работ: расширение взлетно-посадочной полосы, строительство новых стоянок для самолетов тактической авиации, установка новых топливных резервуаров и складов для вооружения.

В Польше началась подготовка к строительству военно-транспортной авиабазы ВВС США. Для этого минобороны республики приступило к поиску компаний, которые изучат состояние инфраструктуры аэродрома Вроцлав-Страховице и разработают проект строительства комплекса сооружений, подъездных путей, электросетей и систем водоснабжения.

Среди прочего новый американский военный объект будет включать в себя казармы на 400-450 человек, палаточный городок для временного размещения еще 550 военнослужащих и новый пассажирский терминал, способный обслуживать 200 человек. Модернизацию аэродрома Вроцлав-Страховице планируется завершить к 2025 году.

ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение. Стоимость контракта – 1,2 млрд долларов. Конечные сроки не обозначены.

Ожидается, что в 2021 году Испания подпишет контракт на закупку 20 истребителей Eurofighter для замены Boeing EF-18 Hornet, размещенных на Канарских островах. Срок поставки: 2025-2030 года.

Два новых истребителя F-35A поступили на вооружение 322-й истребительной эскадрильи ВВС Нидерландов (авиабаза Лиелварде).

Государственный департамент США одобрил поставку Германии противолодочных торпед МК-54 на сумму 130 млн долларов.

Турция завершила модернизацию неназванного количества танков M60Т до версии M60TM.

Военно-промышленная компания Bae Systems сообщила о создании нового производственного объекта в британском городе Уортон для повышения темпов разработки самолета Tempest в интересах ВВС Великобритании (поставка в войска планируется не ранее 2035 года).

Минобороны Великобритании заключило контракт на закупку трех БПЛА Prorector RG Mk1 стоимостью 81,5 млн долларов. Боекомплект беспилотников представлен тремя ракетами класса «воздух-земля» Brimstone и управляемыми авиабомбами Paveway IV. Постановка машин в строй спланирована к середине 2024 года.

The RAF have signed the contract for the first 3 Protector UAVs.



Contract cost is £65 million & will enter service in 2024. pic.twitter.com/oGiwV8WbPg — Intel Air & Sea (@air_intel) July 15, 2020

Военно-политические отношения

14 июля в Варшаве прошли переговоры министра сухопутных войск США Райана Маккарти и министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Стороны обсудили дальнейшее усиление военного сотрудничества республики с США, а также детали увеличения американского военного присутствия в стране.

Thank you @mblaszczak for an encouraging and productive dialogue today. Our shared history of military cooperation, collaborative partnerships, and continued commitment to the NATO Alliance has resulted in a strong and prosperous friendship. @Poland_MOD @NATO @USArmyEurope pic.twitter.com/jlajYBWPM0 — SecArmy (@SecArmy) July 14, 2020

США и Великобритания подписали соглашение о совместном развитии вооруженных сил на 2023 – 2027 гг. Среди достигнутых договоренностей: совместная разработка технологий высокоточного оружия большой дальности и углубление сотрудничества в области вертолетостроения.

События на этой неделе:

20-31 июля – учение военно-морских сил США в акватории Черного моря Sea Breeze 2020. Участвуют до 2000 военнослужащих, более 30 кораблей и 30 самолетов.

20-21 июля – визит госсекретаря США Майка Помпео в Лондон. Запланированы переговоры с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом.

21-30 июля – учение объединенных военно-морских сил НАТО у берегов Польши Resolute Support – 2020/3.

22 июля –госсекретарь США Майк Помпео посетит Данию, где проведет переговоры с министром иностранных дел страны Йеппе Кофодом, министром иностранных дел и образования Фарерских островов Дженис ав Раной и министром иностранных дел и энергетики Гренландии Стином Линге для обсуждения возможностей более тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Королевством Дания.

26 июля – останется ровно 100 дней до выборов президента Соединенных Штатов Америки.