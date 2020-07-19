Гузеева высмеяла звездный «секрет омоложения»

Москва, 19 июля. Популярная российская телеведущая Лариса Гузеева на данный момент снимается в проекте «На дачу», где помогает семьям наладить быт и внутренние взаимоотношения.

Во время съемок знаменитость выяснила популярный звездный секрет омоложения. В новой телепередаче Гузеева откровенно общается с членами семьи и объясняет им, как провести досуг. Телеведущая рассказывает о новых блюдах и увлечениях, которые могут сделать жизнь участников передачи чуть веселее.

Во время одного из выпусков телеведущая попала в семью Башмаковых. Супружеская пара провела вместе более 40 лет, и теперь Башмаковы воспитывают внуков. Глава семьи решил обеспечить потомков всем необходимым и создал все условия для семьи. Дом семьи расположен в Подмосковье, там есть множество детских площадок и небольшой аквапарк с бассейном.

Гузеева была довольна хозяйским домом, она отметила положительную атмосферу в семье и сама рассказала о своих внуках. Как сообщает портал Bimru.ru, также телеведущую удивил тот факт, что Башкмаковы-внуки называют бабушку по имени.

По словам знаменитости, на данный момент очень многие в звездных кругах просят потомков называть себя по имени. Подобное обращение, по мнению практикующих такой подход эстрадных деятелей, помогает им становится моложе. Однако сама Гузеева высмеяла подобный «секрет омоложения». По словам звезды, она хочет быть для своих наследников «бабушкой Лерой».

На данный момент телеведущей поступает множество предложений о съемках, и от некоторых она отказывается. Как сообщалось ранее, Гузеева решила не принимать участие в шоу Comment Out.