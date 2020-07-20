Вторая группа участников испытаний вакцины от COVID-19 готовится к выписке

Москва, 20 июля. В госпитале им. Бурденко подходят к завершению испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занималось Минобороны РФ вместе с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. В понедельник к выписке будет готова вторая, последняя группа добровольцев.

Госпиталь сегодня покинут 20 человек. Несмотря на это ученым еще потребуется некоторое время для того, чтобы составить итоговые отчеты и представить необходимые результаты для государственной регистрации вакцины. Тем не менее, имеющиеся результаты уже подтверждают, что препарат способствует выработке необходимых антител в организме человека.

Как пояснил начальник 48 Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ, доктор биологических наук Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда», в ходе доклинических испытаний вакцины использовалась технология, которая была разработана в 48 ЦНИИ. Она позволяет воспроизводить протекание заболевания для оценки защитной функции организма.

Отмечается, что за 80 лет своей работы институт разработал и предоставил множество вакцин, которые использовались как раньше, так и сейчас. Например, прививка от чумы или оспы.

Напомним, ранее в Сеченовском университете рассказали о ходе испытаний российской вакцины от COVID-19 и о самочувствии добровольцев, участвующих в эксперименте. На сегодняшний день все участники испытаний чувствуют себя хорошо. Часть из них уже выписана из больницы, часть находится под наблюдением врачей.