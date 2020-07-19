Глава ФЗНЦ Малькевич не подтвердил освобождение Шугалея и Суэйфана из тюрьмы ПНС Ливии

Москва, 19 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич не подтвердил информацию об освобождении сотрудников Фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана из ливийской тюрьмы.

Малькевич признался, что читал публикации арабских СМИ об освобождении Шугалея и Суэйфана. Однако официальной информацией Фонд не располагает. Тем не менее, Малькевич не исключил достоверность этих сообщений.

«Я сам это читаю в арабских СМИ. Ни одного подтверждения у нас нет, но не исключено, что в этот раз шансы выше», — сказал глава фонда в беседе с «Интерфаксом».

Ранее сообщалось, что так называемое правительство национального согласия Ливии (ПНС) передало российских социологов Шугалея и Суэйфана турецким властям.

В ПНС Ливии эти сведения не подтвердили. МИД РФ также не располагает официальной информацией об освобождении социологов.