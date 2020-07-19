Полина Гагарина испугала поклонников своей худобой

Москва, 19 июля. Известная российская певица Полина Гагарина выложила в Instagram видео со спортивной тренировки. Однако подписчиков удивили не упражнения и обтягивающий костюм знаменитости, а ее нездоровая худоба.

На опубликованном видео артистка выглядит весьма активной и жизнерадостной. Одетая в золотистые шорты и топ девушка выполнила несколько спортивных упражнений вместе со своим тренером, Вячесловом Дайчевым.

Гагарина уже добилась определенных высот в занятиях фитнесом. Ее тело выглядит максимально подтянутым и стройным, однако многие фанаты певицы буквально забили тревогу: им показалось, что худоба девушки говорит о болезненности. Некоторые даже предложили Гагариной обратиться к эндокринологу, так как посчитали, что ее необычная стройность может быть связана с проблемами щитовидной железы.

Некоторые подписчики даже начали просить у певицы перестать худеть и набрать несколько килограмм. Если звезда продолжит загонять себя в рамки, то в конечном итоге от нее может ничего не остаться, считают фанаты.

Но в данном случае, скорее всего, большую роль играет не проблемная железа, а упорство певицы и ее тяга к физическим нагрузкам. Раньше у Гагариной действительно были серьезные проблемы с лишним весом, но последние несколько лет никаких намеков на излишки жира на ее теле нет. Несмотря на успех, артистка не собирается себя запускать и упорно продолжает тренироваться.

Совсем недавно Гагарина уже привлекла к себе внимание СМИ разрывом с Дмитрием Исхаковым. Как сообщалось ранее, причиной расставания могли стать обнаженные модели супруга.