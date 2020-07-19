Режиссер рассказал о последних днях умершей от рака актрисы Макаровой из «Убойной силы»

Москва, 19 июля. Скончавшаяся от рака желудка актриса Марина Макарова стойко переносила тяжелое заболевание и работала до своих последних дней. Об этом рассказали коллеги артистки из Костромского камерного драматического театра.

По словам режиссера Станислава Голодницкого актрису поддерживали «неродные» люди. Детей у нее не было, а с мужем Макарова развелась.

«Но деньги в этой жизни решают далеко не все … Одному Богу известно, когда слишком рано, а когда уже слишком поздно», — сказал Голодницкий.

Накануне стало известно о смерти известной актрисы Марины Макаровой. По имеющимся данным, женщина страдала раком желудка. О диагнозе стало известно на четвертой стадии заболевания. Макарова прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере имени Н. Н. Блохина. Медики оценивали ее шансы на выздоровление как невысокие.

19 июля администрация Костромского камерного драматического театра сообщила о прекращении сбора средств на ее лечение.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — гласит публикация учреждения.

Макарова стала известна широкой зрительской аудитории благодаря своим работам в сериалах «Убойная сила», Тайны следствия», Фаворский, «Опера» и «Литейный».