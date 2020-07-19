В Бурятии не вышел на связь самолет Ан-2

Улан-Удэ, 19 июля. В Республике Бурятия своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого 6 человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что Ан-2 совершил взлет с населенного пункта Кырен, однако точный маршрут следования не известен. По данным экстренных служб, в самолете находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. По предварительной информации, воздушное судно вылетало для химической обработки полей без одобренной заявки.

«Со слов диспетчера координационного центра по поиску бортов, борт возможно находится на территории Иркутской области. В 18.57 с аэропорта Иркутска на поиски по примерному маршруту Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Также после полуночи запланирован вылет еще одного Ан-2 авиакомпании «Феникс», который должен проследовать по примерному маршруту самолета, который не вышел на связь.

Ан-2 является советским легким многоцелевым самолетом, который часто используется в сельском хозяйстве, а также для транспортировки небольших грузов. Эксплуатируется с середины прошлого века в 26 странах мира. Воздушное судно может осуществлять взлет и посадку на неподготовленных полосах.