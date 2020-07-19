Часть россиян сможет получить до пяти зарплат при увольнении

Москва, 19 июля. Работники предприятий на Крайнем Севере, уволенные в случае ликвидации организации или сокращения штата, смогут получить выходное пособие, максимальный размер которого равен пяти среднемесячным зарплатам. Это станет возможным благодаря принятому закону. Документ вступит в силу с 12 августа.

Остальные категории работников при увольнении по указанным выше причинам будут вправе потребовать у работодателя выходное пособие за два месяца со дня увольнения. Стоит отметить, что деньги уволенный сотрудник может получить, даже если отработал чуть больше одного месяца, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

В исключительных случаях по решению службы занятости работодатель должен выплатить работнику средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, который приходится на этот месяц, если в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в данный орган и не был трудоустроен в двухмесячный срок со дня увольнения. Однако работодатель вправе выдать сотруднику единовременную компенсацию, равную двум средним зарплатам работника.

Установлен и срок обращения за компенсацией. Работник может обратиться за ней не позднее 15 дней после того, как прошли два месяца с даты увольнения. Работодатель должен выплатить компенсацию в течение 15 дней с того момента, как было подано заявление.