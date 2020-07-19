Блогер из Китая назвал блюдо, которым гордятся все россияне

Пекин, 19 июля. Жители России всегда с гордостью предлагают иностранцам попробовать необычное традиционное блюдо — соленые огурцы. При этом многие туристы с восхищением отзываются об этой закуске. Об этом рассказал один из китайских блогеров на страницах местного издания Sina.

Как пояснил автор статьи, подобная засолка способна не только увеличить срок хранения овощей, но и придать ему необычный вкус, в котором сочетается и пряности, и соль, и кислота. При этом блогер отметил, что россияне непременно с гордостью советуют попробовать блюдо приговаривая, что туристы наверняка никогда не пробовали в жизни настолько вкусных солений.

«Они и кислые, и пряные, и очень ароматные, и соленые, а сами по себе хрустящие и нежные, поэтому не только изумительно вкусные и освежающие, но и питательные: вещества в огурцах таким образом намного лучше усваиваются организмом», — пояснил он.

При этом блогер отметить, что подобные блюда нередко встречаются и в культурах других стран. Например, в Германии это кисло-сладкая квашенная краснокочанная капуста, а в Корее — закуска кимчи.

Напомним, ранее японские пользователи поделились в Сети своим восхищением от достижения российских гастрономов ― твороженных сырков в шоколаде. Пост @okomesuki_3 в Twitter стал вирусным, собрав более 70 тысяч лайков и 20 тысяч ретвитов.