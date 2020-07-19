53-летний Нагиев показал подтянутую фигуру в коротких шортах

Москва, 19 июля. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал откровенное фото, продемонстрировав результаты своей работы над телом. На снимке артист позирует в полный рост в одних ботинках и коротких джинсовых шортах. Поклонницы новый вид Нагиева оценили на пять баллов.

«Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманек. Если лайкать не будете – хотя бы курсором поводите», – подписал Дмитрий свою публикацию.

На фото артист стоит на фоне светлых обоев, воздев руку к потолку. На нем укороченные синие джинсы и грубые замшевые ботинки. Нагиев наглядно демонстрирует, что даже перейдя за пятидесятилетний рубеж можно выглядеть подтянутым и спортивным. Многие пишут в комментариях, что актер может дать фору любому молодому спортсмену.

«И лайкну, и проведу, и фотку даже поцелую!!! Вы мой супергерой», – пишет восторженная фанатка.

«Нормально так старик сохранился», – говорит другая.

«Нагиев, нельзя быть таким секси», – в шутку замечает подписчик.

«Пока все думают, как бы написать какую-то гадость, я просто буду смотреть и глотать слюнки», – добавила поклонница Нагиева.

Некоторые фолловеры наоборот считают, что Дмитрий слишком похудел и даже отощал. В комментариях отмечают также, что в тренировках артисту стоит уделять внимание ногам, поскольку они выглядят слишком «сухо», в сравнении с остальным телом.

«Димочка, любименький, чего-то вы совсем худенький стали», – сетует подписчица.

«Ноги надо качать, портят картину», – добавил другой комментатор.

Недавно новым фото с поклонниками поделилась актриса Екатерина Варнава. На этом снимке артистка выглядит непривычно мрачно.