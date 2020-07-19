Представитель Минобороны Армении опровергнул подготовку к атаке нефтегазовых объектов Баку

Ереван, 19 июля. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опровергнул намерение военных своей страны атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры, расположенные на территории Азербайджана.

Чиновник военного ведомства Армении подчеркнул, что его страна обладает возможностью нанести удар по указанному выше направлению. Однако у командования нет таких планов.

Ованнисян отметил, что в Ереване четко осознают факт принадлежности нефтегазовых инфраструктурных объектов международным компаниям. Поэтому, вместо ударов Армения продемонстрирует, что может быть гарантом безопасности иностранной собственности.

Представитель Минобороны Армении считает, что азербайджанская сторона распространяет недостоверную информацию.

Напомним, что ситуация на границе двух государств «накалилась» 12 июля. В ходе боестолкновения военных двух государств применялось тяжелое вооружение. Жертвы есть с обеих сторон.