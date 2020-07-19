Екатерина Варнава поделилась с подписчиками мрачным фото

Москва, 19 июля. Актриса и участница юмористических шоу Екатерина Варнава поделилась с подписчиками результатами довольно мрачной фотосессии в центре Москвы. Девушка загадочно подписала опубликованный снимок, вызвав бурное обсуждение в комментариях.

Варнава редко предстает перед фанатами в столь мрачном антураже. Обычно звезда примеряет на себе юмористические или сексуальные образы. Недавно она опубликовала фото, на котором выглядит задумчиво и даже печально.

На снимке звезда телешоу позирует в длинном плаще телесного цвета и черных босоножках. Варнава шагает по дороге, запахнув полы одеяния и обняв себя за плечи. Девушка загадочно смотрит в сторону, а на фоне видны мрачно довлеющие над столицей тучи.

«Пошла по наклонной», — подписала снимок артистка.

В первую очередь подписчики обратили внимание на длинные обнаженные ноги артистки, завораживающие свой стройностью и красотой. Поклонники посетовали, что такая умная и интересная женщина до сих пор не нашла мужчину по сердцу.

«Почему я не вижу женщин в такой обуви сейчас? Это же нереально круто! Или не у всех пальцы на ногах, как у Кати?» — спрашивает подписчик.

«Какая красивая девушка. Вот почему на вашем пути не найдется достойный мужчина?! Вы достойны счастья», — недоумевает другой.

«Лучше по наклонной, чем во все тяжкие», — сыронизировал третий.

«Мрачная…» — добавил поклонник.

«Иди быстрей, я тебя жду», — пишет Евгений Бороденко, коллега Варнавы по шоу на ТНТ.

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