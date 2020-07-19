Солонников высмеял похвальбу Трампа о единоличных победах США во всех мировых войнах

Соединенные Штаты всегда были образцом толерантности к собственной истории — чего стоят только фильм и книга «Унесенные ветром» — однако теперь эти времена уходят в прошлое, что очень печально. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Собеседник ФАН назвал «похвальным» стремление президента США Дональда Трампа сохранить изначальные названия военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации («Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли»), воевавших в Гражданской войне 1861–1865 годов на стороне «Юга». Таким образом, по словам политолога, американский лидер демонстрирует уважительное отношение ко всем сторонам истории собственной страны.

«Напомню, кстати, что некоторые полководцы армии «Севера» были рабовладельцами, в то время как легендарный генерал Ли (главный герой «конфедератов») к их числу не относился, — сказал эксперт. — Причина войны-то была даже не в рабстве, а в неразрешенных налоговых вопросах между разными частями государства — не надо поддаваться на уловки американцев, которые в угоду определенной части своего общества пытаются представить агрессию северных штатов как один сплошной поход против рабовладельческого строя».

Солонников подчеркнул, что любая гражданская война является трагедией для народа страны, в которой она происходит. Что же до национальных героев, то они в таких конфликтах, как правило, бывают с обеих сторон.

«Вот уж что до Роберта Ли, то мало кто из тех, кто реально знает американскую историю, не считает его патриотом, — сказал политолог. — Великий полководец, он очень достойно себя вел. Впрочем, за всех генералов-конфедератов я этого сказать не могу — тут следует действительно углубляться в историю гражданской войны в США».

Между тем не все заявления Трампа на мероприятии, где он защищал исторические названия военных баз, можно оценить высоко: так, с его уст сорвалась фраза «о двух прекрасных мировых войнах», в которых Соединенные Штаты, по его словам, «одержали победу».

«Любопытно, конечно, узнать, как именно это восхищение двумя самыми кровавыми конфликтами в истории звучало в оригинале, по-английски (вдруг во всем виноват наш перевод!), — сказал эксперт. — Однако результаты Первой и Второй мировых войн для США действительно были чудесными: в обоих случаях они сказочно обогатились и сильно повысили свой международный авторитет».

Также, продолжил собеседник ФАН, сложно не согласиться с тем, что Соединенные Штаты оба раза оказывались среди победителей в этих войнах.