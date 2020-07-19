Провидец Вечерский раскрыл будущее отношений Успенской и ее дочери

Москва, 19 июля. Певица Любовь Успенская в нынешнем году оказалась в скандальной ситуации после публичных заявлений ее дочери Татьяны Плаксиной. О возможном развитии дальнейших отношений между матерью и дочерью рассказал рунический провидец Игорь Вечерский.

Напомним, что общественность была шокирована заявлением Плаксиной в прямом эфире, якобы певица жестоко обращалась с ней. Затем дочь Успенской попыталась оправдаться, будто рассказала об обращении со стороны матери под давлением авторов передачи. Тем не менее ее первоначальные обвинения серьезно задели певицу.

Успенская призналась, что есть проблемы в общении с дочерью. Они связаны с тем, что Татьяна употребляла наркотики.

После скандального заявления Плаксина уехала в США к отцу.

Провидец допустил существование возможности матери и дочери нормализовать отношения.

«Наладить отношения с дочерью вполне по силам, Успенская знает, что нужно делать. Прогноз хороший, возможно она приедет к ней в США, или наоборот, но сложно сказать, надолго ли она там останется», — предсказал Вечерский.

С личной жизнью у певицы пока не будет ничего хорошего. По его словам, еще не прошло достаточно времени, пишет «Слово и Дело».

«Сейчас у Успенской в личной жизни нет места для новых отношений. В прошлом были раскрыты некие тайны, должно пройти время, чтобы открылись новые пути. В скором времени кто-то исчезнет из ее жизни, для чего придется договориться и найти выход. За этим придет новый период в ее личной жизни», — рассказал провидец.

Напомним, что ранее певица поделилась своим мнением о том, каким должен быть настоящий мужчина. По ее словам, это успешный, умный, красивый, сильный и заботливый человек. Исполнительница признала, что пока не встретила идеального мужчину, пишет «Вечерняя Москва».