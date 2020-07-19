Названы признаки опасного повышения уровня эстрогена в крови

Москва, 19 июля. Повышение уровня женского гормона эстрогена в организме небеспричинно связывают с участившимися случаями онкологических заболеваний по всему миру. Ученые считают, что в этом повинны так называемые ксеноэстрогены — промышленные химические вещества, имитирующие работу в организме настоящего гормона. Медики назвали самые яркие признаки повышенного уровня эстрогена.

Эстроген — очень сажный гормон в женском организме, отвечающий за зачатие, вынашивание ребенка, за уровень холестерина и защиту костей. Когда гормона становится слишком много, это грозит опасными последствиями, поэтому важно обнаружить проблему на начальных этапах.

Среди признаков высокого уровня гормона значатся: частые симптомы ПМС, миома матки, чувство усталости, высокая тревожность, потеря либидо, кистозные и фиброзные изменения в груди, нарушение цикла и межменструальная кровь, сильная прибавка в весе с локализацией жира на спине, талии и бедрах.

Последствия от повышения уровня гормона могут быть как критичные, так и менее опасные: чувство усталости и раздражительности, проблемы в работе щитовидной железы и аутоиммунные состояния, а также рак груди и репродуктивных органов.

Среди причин высокого уровня гормона можно выделить потребление мяса животных, которым давали гормоны для усиления выработки молока; использование некачественной косметики, мыла, шампуней и зубных паст, где в составе есть соединения с эстрогеновой активностью; ожирение; попадание в пищу пластмассы; прием оральных контрацептивов и гормональной заместительной терапии.