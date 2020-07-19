Врач рассказал, как часто необходимо обследоваться на онкологию

Москва, 19 июля. Россиянам рассказали о том, как часто необходимо проходить обследование на наличие онкологических заболеваний. Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов заявил, что нет необходимости посещать онкологов ежегодно.

Медик напомнил, что раку, в большинстве случаев, подвержены люди преклонного возраста. Риск заболевания существенно возрастает с годами. Об этом свидетельствуют данные из стран, в которых высокая продолжительность жизни. Там наблюдается рост числа онкологических заболеваний среди населения.

«Конечно, существует и детская онкология, но в основном болеют люди 60 лет и старше», — заметил врач.

Титов подчеркнул, что болезнь также зачастую поражает людей, которые курят. Он отметил, что необходимо сосредоточить все усилия на воспитании поколения, которое не будет страдать от пагубной зависимости.

«Тогда это поколение будет меньше болеть раком легкого, чем поколение наших отцов», — подчеркнул эксперт.

Ранее американские исследователи рассказали, какие полезные привычки играют большую роль в увеличении продолжительности жизни. По их словам, питание находится на первом месте в вопросах долголетия. Эксперимент показал, что пожилые люди, которые едят больше растительного белка, чем животного, живут гораздо дольше, передает «Ридус».