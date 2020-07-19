Певец Шура рассказал, как Аллегрова спасла его карьеру благодаря стулу

Москва, 19 июля. Певец Шура, который несколько лет был в наркотической зависимости и страдал от тремора, рассказал о помощи исполнительницы Ирины Аллегровой.

В эфире YouTube-шоу певицы Валерии Шура признался, что в период огромной славы он не жалел деньги на наркотики. Речь шла о тысячах долларов в сутки.

Однажды после укола у певца начался тремор. Он отметил, что даже спать нормально не мог, приходилось либо на руку класть мешок с песком, либо ложиться на нее. Рассказал он и о помощи Аллегровой в сложный для себя период. Она спасла его творческую карьеру.

По его словам, исполнительница подарила ему очень практичный разборный стул, который певец брал с собой на концерты. За это он выразил ей благодарность во время эфира. Шура констатировал, что в период наркотической зависимости у него было такое состояние, что выступать стоя он не мог.

Напомним, что недавно исполнитель рассказал о том, что во время карантина он «занимался собой». Шура похудел на 28 килограммов, благодаря строгой диете и соответствующему настрою. По его словам, ему было трудно отказаться от употребления сахара, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».