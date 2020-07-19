Названы самые устойчивые мифы о здоровье

Москва, 19 июля. Наука и медицина продолжают развиваться день ото дня, но люди с трудом отказываются от некогда таких привычных и, казалось бы, действенных выводов, которые по итогу оказались заблуждениями. Специалисты развеяли пять самых устоявшихся мифов о здоровье.

Оказывается, далеко не всегда укус тарантула приводит к летальному исходу. Если вовремя оказать пострадавшему необходимую помощь, то от последствий яда этого устрашающего вида паукообразных можно избавиться. Миф о смертельной опасности укуса тарантула распространился благодаря кинематографу, где персонажи буквально «мрут как мухи» после встречи с таким опасным противником. На деле же опасаться укуса стоит тем, у кого аллергия на яд этого паука, что встречается редко.

Слепые и люди с плохим зрением видят перед собой не «черный экран», уверяют специалисты. Несмотря на это распространенное заблуждение, незрячие люди могут различать очертания предметов, а также видеть сны. Как оказалось, мнение, что бюстгальтер может спровоцировать рак груди — также заблуждение, опровергнутое исследованиями.

Медики уверяют, что повреждение позвоночника далеко не всегда означает, что человек не сможет восстановиться. Современная медицина доказывает, что люди способны реабилитироваться и практически полностью вернуться к нормальной жизни даже с такими серьезными травмами.

Также специалисты призывают не заблуждаться и не думать, что переохлаждение можно получить только, если выйти без шапки на мороз. На самом деле простудиться и заработать воспаление легких можно даже в жару, если искупаться в слишком холодном водоеме.