Кардиолог Габинский дал совет, как пережить резкие перепады температуры

Москва, 19 июля. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны беречь себя от стрессов во время резких перепадов температуры. Смена погоды от жары к сильным осадкам может сильно навредить организму метеозависимых людей. Об этом рассказал глава Уральского института кардиологии Ян Габинский.

По словам эксперта, люди уже устали от жаркой погоды. В условиях постоянного перепада температур врач посоветовал избегать стрессовых ситуаций, чтобы обезопасить себя от обострения хронических недугов.

«Здесь речь идет о том, что может меняться влажность, барометрическое давление, и это все влияет на регуляцию сердечно-сосудистой деятельности», — заявил Габинский.

Габинский подчеркнул, что чрезмерных физических нагрузок в такую погоду также следует избегать. Кроме того, стоит внимательно следить за своим артериальным давлением и не забывать принимать лекарственные препараты, чтобы пережить жаркую погоду без последствий, передает URA.RU.

Кардиолог обратил внимание, что изменения состояния у людей с сердечно-сосудистыми болезнями могут вызвать не только резко меняющиеся погодные условия, но и магнитный фон, а также влажность воздуха.

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