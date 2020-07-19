Сын Галкина сделал «открытие» с помощью микроскопа

Москва, 19 июля. Сын шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой — Гарри — активно познает мир. Юморист опубликовал в Instagram видео, где его ребенок рассказал об увиденной в микроскоп радуге. Поклонники неоднозначно восприняли новый ролик.

«Папочка! Сенсация! Я в микроскопе увидел, как его там, радугу», — поделился открытием мальчик.

Некоторые пользователи отметили, как быстро растут дети. Кто-то пожелал Гарри здоровья, назвав его «чудесным мальчуганом». Один подписчик поинтересовался, когда уже дети пойдут в школу.

Комментируя само «открытие», подписчица напомнила, что у детей сейчас такой возраст, когда они со всех сторон открывают для себя мир.

Нашлось место и для иронии от одной из поклонниц.

«Это точно сенсация. Гарик первый увидел радугу в микроскопе. Страшно представить, что увидит там Малышева», — пошутила фолловер.

Однако не все фанаты разделили восторг. По мнению ряда поклонников, на видео ребенок ведет себя несколько наигранно. Люди предположили, что шоумен мог все это подстроить, вовлекая ребенка, чтобы добавить себе популярности темой с «хайпом» вокруг радуги.

Напомним, что ранее дочь звездной пары Лиза Галкина учила, как надо правильно закрывать двери в семейном особняке.