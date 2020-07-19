Решение Лондона по Huawei может обернуться ответным ударом Китая

Лондон, 19 июля. Правительство Великобритании решило запретить китайской компании Huawei заниматься прокладкой сетей 5G на своей территории. Английское издание Daily Express пришло к выводу, что подобный шаг Лондона вызовет жесткую реакцию со стороны Китая.

На данный момент отношения между Британией и Поднебесной достаточно далеки от идеальных. Все дело в коронавирусе и последовавших со стороны Лондона обвинениях Китая в неправильном подходе к борьбе с инфекцией. Не стоит забывать и о том, что закон о безопасности в Гонконге также вызвал жесткую критику со стороны англичан.

Судя по всему, запрет для компании Huawei станет последней каплей для Китая. Официальный представитель МИД Поднебесной заявил, что подобные решения «не должны оставаться без последствий», и автор Daily Express считает, что это не пустые слова.

«Они накажут нас как за предложение по гражданам заморских территорий, так и делу Huawei», — объяснил журналист.

В будущем Лондону грозит столкнуться с действительно серьезными проблемами — Пекин может приказать руководству Huawei остановить поставки вообще всех элементов и аппаратов для сети 5G, а также запчастей для 4G и 3G. Вполне возможно, что следом за запретами на поставки начнутся задержания британских граждан. Также китайское руководство способно надавить на британские компании и ограничить сотрудничество с британскими учреждениями.

На данный момент Китай вступил в конфронтацию не только с Британией, но и Соединенными Штатами. Как сообщалось ранее, глава МИД Китая заявил о потере США «разума и доверия».