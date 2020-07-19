Россия отработает военные маневры в ответ на заход кораблей НАТО в Черное море

Маневры кораблей Североатлантического альянса в российских внутренних водах не испортят празднование Дня военно-морского флота, который состоится 26 июля. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал грядущие совместные военные учения НАТО, Украины и ряда других стран в акватории Черного моря — Sea Breeze-2020, которые должны пройти в период с 20 по 26 июля. Помимо ракетного эсминца ВМС США USS Porter, в них примут участие 2 тысячи военнослужащих, 27 кораблей, а также 19 самолетов из Болгарии, Грузии, Норвегии, Испании, США, Румынии, Франции и Турции. По словам Дандыкина, это ежегодные учения, в которых когда-то принимала участие и Россия.

«Все это началось еще задолго до референдума о воссоединении 2014 года и «Крымской весны», — заявил военный специалист. — Тогда, во времена президента Леонида Кучмы между Украиной и Россией было стратегическое сотрудничество, и суть этих интернациональных учений сводилась к борьбе против террора».

Что же касается Sea Breeze-2020, то здесь потенциальным противником для его участников, очевидно, выступит РФ. Между тем, ракетный эсминец USS Porter (класса Arleigh Burke) — это самая сильная боевая единица на этих учениях, считает эксперт. Он назвал этот корабль «рабочей лошадкой» 6-го флота США.

«На этом фоне можно только представить, что на Sea Breeze-2020 пришлет Грузия, у которой флота вообще нет, — отметил собеседник ФАН. — У Румынии и Болгарии какие-то корабли наверняка будут, а вот присутствие Норвегии меня удивляет — что она тут забыла? Очевидно, северяне прислали свои суда на Черное море, чтобы доказать этим высокую степень единства НАТО».

По словам Дандыкина, к учениям Альянса готовится и российский Черноморский флот — для него это отличная возможность также поотрабатывать военные маневры.

«Я только что вернулся из Севастополя, — заявил военный специалист. — Там идет плановая боевая учеба в части подготовки к военно-морскому параду, а командование тщательно отслеживает курс натовских (и особенно американских) кораблей. Также приведены в готовность береговые комплексы, авиация, а также флота, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске».

Эксперт назвал главными целями Sea Breeze-2020 «поддержку штанов» Брюсселя и Киева, который, по его словам, в последнее время любит делать воинственные заявления.