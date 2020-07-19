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Белорусские СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко

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Лукашенко экстренно госпитализированМинск, 19 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко экстренно госпитализирован. Официально эту информацию в администрации лидера республики не подтвердили.

По данным Telegram-канала «Компромат. Беларусь», причиной госпитализации стал гипертонический криз. При этом источники ряда СМИ утверждают, что у Лукашенко просто поднялось давление и ему необходимо дополнительное обследование.

Отметим, что 65-летний Лукашенко позиционирует себя как поборник здорового образа жизни и физического труда как панацеи от любых заболеваний, в том числе и от COVID-19.

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