В Совфеде объяснили, кто сможет получать выплаты «одиноких родителей»

Москва, 19 июля. Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по соцполитике Валери Рязанский рассказал, что вопрос создания фонда для выплаты алиментов на несовершеннолетних детей в разведенных семьях требует тщательной проработки.

По его словам, также важно решить вопрос, касающийся способа финансового пополнения. Свою точку зрения на этот счет Валерий Рязанский высказал в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня». Напомним, в Госдуме работают над проектом закона, который предусматривает создание алиментного фонда. Планируется, что он будет пополняться частично из бюджета, частично — за счет денег найденных должников.

Валерий Рязанский пояснил, что сейчас эту тему широко обсуждают, несколько лет назад этот вопрос на повестку вынесла Валентина Матвиенко.

«Не так давно во время правительственного часа в Совете Федерации мы слушали выступление главного судебного пристава Дмитрия Аристова, который профессионально объяснил, что у фонда всегда есть расходная и доходная части. У этого фонда расходная часть составляет 156 млрд руб. — это сумма обязательств, которые накопили непутевые родители перед своими детьми», — указал Рязанский.

В Совфеде объяснили, кто именно сможет получать деньги из алиментного фонда. Он способен стать источником для «одиноких родителей», не получающих алименты от другого родителя. Важно проработать до конца механизмы по взысканию долгов с каждого уклоняющегося родителя.