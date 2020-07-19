Гастроэнтеролог рассказала, как выбрать безопасное мясо для шашлыка

Москва, 19 июля. Врач-гастроэнтеролог Маргарита Куц утверждает, что одним из самых опасных для здоровья блюд в жару является всеми любимый шашлык. Мясо к нему нужно очень тщательно подбирать, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

Летом, в хорошую солнечную теплую погоду, люди нередко отправляются загород на шашлыки. В спешке и из-за рабочей усталости некоторые забывают тщательно подготовиться к отдыху с мангалом — подобрать качественное мясо и другие ингредиенты. Оказывается, именно от качества сырого продукта зависят возможные последствия для здоровья.

Так, Маргарита Куц призывает не брать для шашлыков магазинные заготовки мяса, маринованного уксусом и другими неизвестными компонентами. Недобросовестные производители могут таким образом избавляться от лежалого или некачественного мяса. Его заливают уксусом, чтобы приглушить неприятный и несвежий запах, пишет «АИФ».

По сути, никто не знает, чем может обернуться поедание такого блюда. Поэтому мясо лучше всего брать в проверенных лавках, а не в супермаркетах, где все поставлено на поток.