Гастроэнтеролог рассказала, как выбрать безопасное мясо для шашлыка

Москва, 19 июля. Врач-гастроэнтеролог Маргарита Куц утверждает, что одним из самых опасных для здоровья блюд в жару является всеми любимый шашлык. Мясо к нему нужно очень тщательно подбирать, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.
Летом, в хорошую солнечную теплую погоду, люди нередко отправляются загород на шашлыки. В спешке и из-за рабочей усталости некоторые забывают тщательно подготовиться к отдыху с мангалом — подобрать качественное мясо и другие ингредиенты. Оказывается, именно от качества сырого продукта зависят возможные последствия для здоровья.
Так, Маргарита Куц призывает не брать для шашлыков магазинные заготовки мяса, маринованного уксусом и другими неизвестными компонентами. Недобросовестные производители могут таким образом избавляться от лежалого или некачественного мяса. Его заливают уксусом, чтобы приглушить неприятный и несвежий запах, пишет «АИФ».
По сути, никто не знает, чем может обернуться поедание такого блюда. Поэтому мясо лучше всего брать в проверенных лавках, а не в супермаркетах, где все поставлено на поток.
«Обычно на такие продукты идет мясо, которое себя изжило, его заливают, чтобы запах не слышно было, уксусом отмывают, и в итоге люди потом берут на шашлыки, чем это все закончится, никто не знает. Поэтому мясо надо брать в специализированном магазине, не стесняться спрашивать, когда это мясо попало на прилавок», — говорит медик.