Неизвестная спутница Корчевникова взбудоражила его подписчиков

Москва, 19 июля. Телеведущий Борис Корчевников долгое время оставался в одиночестве, однако сейчас, судя по всему, нашел себе новую спутницу. Актер опубликовал снимок с незнакомкой, взбудораживший его подписчиков.

Борис Корчевников уже был женат, однако его брак с актрисой Анной-Сесиль Свердловой продлился недолго. Пара расписалась в 2014 году, а спустя три года стало известно о разводе. Детей актеру и его бывшей супруге завести не удалось.

Во время бесед с героями программы Корчевников упоминал о том, что он одинок, однако стремится встретить новую любовь и растить детей. По мнению телеведущего, его проблемы в личной жизни связаны с тем, что он сам рос в неполной семье. Отца будущий актер узнал только в возрасте 13 лет.

Вполне возможно, что сейчас телеведущий очень близок к реализации своих желаний. В Instagram Корчевников выложил фотографию, на которой он запечатлен с неизвестной девушкой. Снимок был подписан словами: «Это мы с Наташей».

По предположению журналистов, Корчевникову все-таки удалось встретить новую возлюбленную. А по мнению взбудораженных подписчиков, девушка очень похожа на самого актера.

«Мне кажется или вы созданы друг для друга». «Какие вы славные». «Очень похожи!» — оценили фанаты снимок.

Однако актер не всегда вызывает у зрителей сугубо положительные эмоции. Как сообщалось ранее, Корчевникову удалось разозлить подписчиков эфиром с Волочковой. Но в данном случае стоит отметить, что негатив вызвал скорее не сам интервьюер, а его звездная гостья.