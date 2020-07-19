Бутина назвала «лицемерием» отказ «Эха Москвы» публиковать материал Лозанского о США

Москва, 19 июля. «Эхо Москвы» отказалось публиковать колонку советского диссидента Эдуарда Лозанского о внешнеполитической линии США, и это стало доказательством двуличной и лживой позиции этой редакции, считает член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Она напомнила, что Лозанский в течение многих лет был колумнистом «Эха», и это делает данную ситуацию еще более странной.

«Здесь возникает проблема двойных стандартов. Речь идет, что якобы на «Эхе Москвы» нет цензуры, но есть в других СМИ, которые придерживаются других взглядов, но при этом «Эхо» запрещает собственному колумнисту публиковать материал, который, видите ли, не подходит под генеральную линию партии», — подчеркнула она.

Бутина убеждена, что запрет на публикацию материала связан с тем, что редакция просто не хотела обнародовать нежелательную правду про США. Активистка добавила, что абсурдности происходящему добавляет то, что в советское время Лозанский был вынужден публиковаться в самиздате, чтобы донести свою позицию за рубежом о Советском Союзе, а теперь свое мнение ему запрещают публиковать якобы независимые либеральные СМИ.

Бутина добавила, что ознакомилась с материалом Лозанского, и по ее мнению, с ним должно ознакомиться как можно больше людей. Эту точку зрения она уже выразила в своем Telegram-канале.

«Во-первых, он (материал) действительно хорошо написан. А, во-вторых, это знак протеста — если у вас («Эха Москвы». — Прим. ФАН) есть позиция, вы говорите, что вы публикуете все и, несмотря на то, что редакция может не разделять мнение автора, они обещают своим колумнистам размещение. Это двуличная и лживая позиция, она должна быть озвучена. Люди должны знать своих героев», — подчеркнула Бутина в беседе с NewInform.

Сам Лозанский рассказал о конфликте с «Эхом» на своей странице в Facebook. По его словам, 15 июля он попытался разместить на сайте колонку «Хотят ли Боги уничтожить Америку?», но получил отказ. Главредактор «Эха» Алексей Венедиктов, а также редактор Виталий Рувинский на личные обращения колумниста с просьбой разъяснить позицию не ответили.

Лозанский убежден, что этот материал не содержит в себе информации, которая противоречила бы правилам редакции. В этой статье он рассуждает на тему прогрессирующего «буйства и безумия» американской нации, что выражается как в действиях Белого дома на международной арене, так и в контексте межпартийного противостояния в Штатах.