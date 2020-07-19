Евгений Петросян показал свое самое удачное фото

Москва, 19 июля. Юморист Евгений Петросян не прекращает баловать подписчиков эксклюзивными снимками из далекой молодости. Недавно артист опубликовал черно-белый кадр, датированный 1983 годом. Он считает это фото своим самым удачным снимком.

«1983 год. С моей точки зрения, это наиболее удачная актерская моя фотография. Здесь и настроение, и ирония, и размышление», — написал юморист.

На фото артисту 38 лет, он молод и полон сил дарить своим зрителям радость и почву для размышлений. Поклонники с восторгом отреагировали на новый пост кумира. В комментариях собрались не только поклонники, помнящие выступление 1983 года еще в момент его выхода, но и молодые фолловеры, позднее выросшие на веселых и душевных номерах артиста.

«Слава Богу, что я живу в одной стране с этим артистом! Люблю! Люблю! Люблю!», — выразила восторг фанатка Петросяна.

«У меня ваш образ в голове всегда был и есть именно такой, так что совсем ничего не изменилось!» – заверила кумира другая.

«На этом фото передан ваш добрый, пытливый взгляд», — заметил подписчик.

«Помню раньше все записи ваши были и пластинки», — вспомнил прошлое фолловер.

«Здорово, я вырос на ваших выступлениях. Отец записывал на магнитофон ваши выступления», — признался другой.

Сейчас личность Петросяна все чаще мелькает в СМИ. Это связано с его резонансным разводом с коллегой по сцене Еленой Степаненко, а также с новыми отношениями. Артист решил разойтись с бывшей возлюбленной из-за того, что его сердце завоевала 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.