Москва, 19 июля. Западные журналисты пытаются обелить ситуацию вокруг сноса памятника маршалу Коневу властями Праги. Швейцарское издание SRF решило посвятить отдельный материал этой теме.

В начале апреля районные власти Праги снесли памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему столицу Чехии от нацистов в мае 1945 года. Инициаторы демонтажа намеревались перенести монумент в Музей памяти ХХ века. После этого разгорелся масштабный политический скандал.

Швейцарские СМИ объяснили, что памятник якобы был снесен из-за того, что его несколько раз обливали краской. А чехам надоело платить за его очистку, пишет «ПолитПазл». Именно поэтому, как считают в SRF, монумент Коневу, спасшему Прагу от разрушения, был снесен.

Также швейцарские журналисты утверждают, что памятник якобы предлагали забрать российским дипломатам. Однако они забыли упомянуть, что инициаторы сноса с долей юмора отнеслись к сносу монумента советскому маршалу. Так, глава шестого округа в Праге Ондржей Коларж перед демонтажем памятника иронично сказал, что это происходит, так как на монументе не было медицинской маски.

«Есть в этой истории и кое-что хорошее. В конце концов, в стране ведется разговор о собственном прошлом и об отношениях с Россией», — резюмировал автор материала.

Напомним, первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип назвал отвратительными, варварскими и циничными действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу.