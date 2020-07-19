Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17

Берлин, 19 июля. Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов. Такой точки зрения придерживаются эксперты немецкого издания Heise.

Они обратили внимание на тот факт, что в ходе следствия, еще до суда в самих Нидерландах, правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. Авторы материала допускают, что такое решение могло быть связано с вердиктом нидерландского суда, который продлил срок разбирательства по делу MH17, приняв к сведению мнение защиты, пишет «ПолитРоссия».

По предположению немецкого издания, нидерландские власти недовольны ходом следствия. Не исключено, что они осознают слабость доказательной базы.

Журналисты подчеркнули, что несколько лет назад родственники некоторых жертв разбившегося лайнера обратились с исками в ЕСПЧ против Украины, обвиняя власти этого государства в том, что они не закрыли для полетов воздушное пространство в зоне военных действий. В рассмотрении исков было отказано по причине того, что Украина не проходит в качестве обвиняемой стороны.

Есть и еще один проблемный момент для правительства и прокуратуры Нидерландов. Правоохранительный орган хочет привлечь четырех человек, которых обвиняет в крушении самолета. В прокуратуре подчеркивают, что у фигурантов не может быть иммунитета как у участников международных вооруженных конфликтов согласно Женевской конвенции. В Heise подчеркивают, что этот нюанс может играть важную роль, учитывая, что нидерландские власти хотят привлечь к ответу РФ, подчеркивая, что фигуранты якобы напрямую подчинялись российской стороне.

«Прокуратура хочет привлечь к уголовной ответственности четырех обвиняемых, утверждая, что ни один из них не претендует на иммунитет. Однако этот довод, служащий для привлечения к уголовной ответственности данных людей, станет бумерангом для государственного иска голландского правительства. Последнее обвиняет Россию в крушении MH17», — выразили мнение авторы материала.

Стоит отметить, что в немецкой прессе неоднократно критиковалось расследование по делу о катастрофе. В материалах подчеркивался политизированный характер процесса.

Напомним, что самолет с 298 людьми на борту разбился на территории Донбасса 17 июля 2014 года. По мнению членов Международной группы следователей, в лайнер попала ракета от ЗРК «Бук». В Минобороны РФ рассекретили документы, которые свидетельствуют, что сбившая лайнер ракета в 1986 году была передана воинской части на территории нынешней Украины. В Россию боеприпас обратно не завозился.