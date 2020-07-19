Ассистента VAR заменили в матче «Зенит» — «Спартак»

Санкт-Петербург, 19 июля. Одного из ассистентов VAR решили заменить в футбольном матче полуфинала Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

По имеющейся информации, вместо Александра Богданова на поле выйдет Андрей Болотенков. Такое решение было принято из-за того, что до сих пор не пришли тесты Богданова на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что футбольный матч «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в 18.30.