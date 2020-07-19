Герман Стерлигов объяснил свои слова о мешающих проезду по обочине дальнобойщиках

Никто, кроме уполномоченных на то правоохранительных органов, не может быть «судьей» на российских дорогах — и уж точно это не могут быть водители крупногабаритных грузовых автомобилей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил российский предприниматель и основатель благотворительного проекта «Слобода» Герман Стерлигов.

Ранее собеседник ФАН выложил у себя на странице в социальной сети Instagram видео с камеры видеорегистратора, в котором он (или человек с его голосом) ругает едущего впереди него дальнобойщика за то, что тот закрывает ему путь для обгона за крайней правой линией, показывающей конец проезжей части (выезжать за такие полосы запрещено правилами ПДД).

«А ведь люди могут торопиться, — говорит на видео «Стерлигов». — Я вот, например, готов штраф оплатить — но я опаздываю. Мне нужно быстрее, а ему [плевать]. Весь в регистраторах, и ничего ты ему не сделаешь. А у меня есть приятель хороший — так он таким «стопари» (стоп-сигналы. — Прим. ФАН) бьет с пневматического пистолета. Подъезжает, открывает окошко, «шлеп-шлеп-шлеп» — и «стопарики» бьет у них. Учит вот так негодяев! Но у меня [пневмата] вообще нет. Видимо, стоит обзавестись».

В интервью для ФАН предприниматель объяснил свою позицию более подробно. По его словам, когда «совершаются судьбоносные вещи», тут не до правил ПДД.