Москва, 19 июля. Украинские политики уже не надеются на возрождение промышленности, оставленной стране в наследство от СССР. Заводы крайне устарели, а «западные партнеры» не оставят украинцам ни одного шанса на развитие производств.

Многочисленные украинские законотворцы прокомментировали недавнее создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. По их мнению, можно проводить различную модернизацию ведомств, однако это не принесет какой-либо пользы промышленности.

Как сообщает RT со ссылкой на источник в партии «Батьковщина», на данный момент промышленность Украины страшно отстала и никаким образом не может конкурировать с европейскими заводами. Ранее работать вместе над возрождением заводов Киеву предлагала Москва, однако руководство Украины само отказалось идти по этому пути.

По мнению собеседника издания из партии «Слуга народа», шансов на получение помощи с Запада у украинцев тоже нет. Дело в том, что Европа обладает достаточным количеством собственных производств, и пускать продукцию из Украины на западные рынки просто никто не собирается.

«Европа рассматривает Украину только как сырьевую страну. Но так не построишь сильную экономику», — объяснил депутат.

Подобные взгляды на ситуацию разделяет и директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов. По его словам, при чрезвычайно удачном стечении обстоятельств украинские заводы могут начать конкурировать с западными, поэтому никаких программ по их развитию ждать не стоит.

Тем временем российские компании, несмотря на санкции, продолжают осваивать украинский рынок. Как сообщалось ранее, российские «Газели» поступили на Украину под брендом HDC.