Чешский центр отверг обвинения о связи с Сафроновым

Прага, 19 июля. Чешский центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отверг обвинения в связях с обвиняемым в госизмене Иваном Сафроновым. По словам PR-менеджера центра Игоря Суворова, организация не имеет никакого отношения ни к советнику главы Роскосмоса, ни к подготовке материалов для властей Чехии.

«СВАР в основном публикуют свои работы студенты или выпускники факультета политических наук. С российским журналистом организация так же никак не связана», — подчеркнул он в комментарии агентству «Интерфакс».

Суворов обратил внимание, что исчерпывающая информация о работе центра есть на их официальном сайте, и там нет никаких упоминаний о докладах по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки. По мнению PR-менеджера, те, кто строит догадки о том, что глава СВАР Мартин Лариш работает на спецслужбы, занимается охотой на ведьм.

Напомним, Иван Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. По версии ФСБ, в 2012 году его завербовала чешская спецслужба, по заданию которой в 2017 году он передал ее представителю информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

16 июля стало известно, что знакомый Сафронова и руководитель СВАР Мартин Лариш — кадровый сотрудник чешских спецслужб. 17 июля сам Лариш эти обвинения отверг. По его словам, с Сафроновым он познакомился, будучи московским корреспондентом газеты Lidove noviny, но их общение не могло содержать разглашения какой-либо гостайны, потому что у обоих был допуск только к открытым данным.