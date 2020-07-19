Сын Крачковской объяснил отсутствие памятника и ограды на могиле матери

Москва, 19 июля. Актриса Наталья Крачковская умерла четыре года назад в результате инфаркта. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, однако памятника на могиле и ограды до сих пор нет. Сын звезды советского кино Василий Крачковский объяснил, почему место упокоения не обустроено должным образом.

Отметим, что пока на могиле только установлен деревянный крест с фотографией. Территория вокруг заросла травой.

Сын актрисы подчеркнул, что хотел сначала перевезти останки отца на могилу матери, которого похоронили Преображенском кладбище. По его словам, сделать это не удалось в результате разногласий с местной администрацией и бюрократических нюансов.

Василий Крачковский отметил, что создание макета памятника заняло год, но работа над мемориалом еще ведется. Он заявил, что ограду делать не будет по причине того, что на могиле мало места.

Сын актрисы констатировал, что в нынешнем году памятник не будет установлен. Препятствием он назвал пандемию коронавируса. Однако он пообещал, что продемонстрирует памятник.

Ранее стало известно, что при жизни Крачковский ее сын навещал мать редко, сообщало «Дни.ру».