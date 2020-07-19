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Сябитова рассказала об элегантном способе завоевать мужчину

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Сябитова рассказала об элегантном способе завоевать мужчину

Москва, 19 июля. Телеведущая, психолог и эксперт по отношениям Роза Сябитова опубликовала новый пост в социальных сетях, где рассказала о самом лучшем способе завоевать мужчину. Оказывается, есть особый секрет, который позволит «элегантно» заполучить сердце избранника. В пример Сябитова приводит книжного персонажа Ассоль, подробно разбирая, в чем секрет ее успеха.

В первую очередь, героиня «Алых парусов» верила в свою мечту и неукоснительно шла к ней. Она не знала, как скоро исполнится ее заветное желание, но была терпелива и последовательна, как другая сказочная героиня — Золушка.

«Знала, какой ей нужен мужчина. Не позволяла другим управлять собой и отвлекаться от заданной цели. Именно за это ее считали все сумасшедшей. Она обладала не только физической привлекательностью, но была умна, внимательна и доброжелательна ко всем, даже к тем, кто ее обижал», — рассказывает телесваха.

Именно поэтому капитан Грей, оценив способности Ассоль, «сам захотел вписаться в образ». Героиня же, по словам Сябитовой, просто предоставила «лекало». И тут специалист задается вопросом — кто же в итоге кого завоевал?

Сябитова рассказала об элегантном способе завоевать мужчину

«До сих пор самым элегантным способом по завоеванию мужчин остается тот, который создает впечатление, что якобы мужчина ведет большую игру, завоевывая не сведущую ни в чем даму, заключенную в башню из слоновой кости», — поделилась знаменитость.

Подписчицы не всегда согласны с часто резкими и категоричными заявлениями Сябитовой, но на этот раз многие сочли ее слова разумными. Фолловеры телесвахи считают, что направить мужчину на нужный путь — это великая женская мудрость.

«Мужчинам нужно давать возможность быть героями и спасателями «слабых» женщин. А организовать и подвести к этому — это большая женская мудрость», — поделилась мнением поклонница Сябитовой.

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