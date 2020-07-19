Сябитова рассказала об элегантном способе завоевать мужчину

Москва, 19 июля. Телеведущая, психолог и эксперт по отношениям Роза Сябитова опубликовала новый пост в социальных сетях, где рассказала о самом лучшем способе завоевать мужчину. Оказывается, есть особый секрет, который позволит «элегантно» заполучить сердце избранника. В пример Сябитова приводит книжного персонажа Ассоль, подробно разбирая, в чем секрет ее успеха.

В первую очередь, героиня «Алых парусов» верила в свою мечту и неукоснительно шла к ней. Она не знала, как скоро исполнится ее заветное желание, но была терпелива и последовательна, как другая сказочная героиня — Золушка.

«Знала, какой ей нужен мужчина. Не позволяла другим управлять собой и отвлекаться от заданной цели. Именно за это ее считали все сумасшедшей. Она обладала не только физической привлекательностью, но была умна, внимательна и доброжелательна ко всем, даже к тем, кто ее обижал», — рассказывает телесваха.

Именно поэтому капитан Грей, оценив способности Ассоль, «сам захотел вписаться в образ». Героиня же, по словам Сябитовой, просто предоставила «лекало». И тут специалист задается вопросом — кто же в итоге кого завоевал?

«До сих пор самым элегантным способом по завоеванию мужчин остается тот, который создает впечатление, что якобы мужчина ведет большую игру, завоевывая не сведущую ни в чем даму, заключенную в башню из слоновой кости», — поделилась знаменитость.

Подписчицы не всегда согласны с часто резкими и категоричными заявлениями Сябитовой, но на этот раз многие сочли ее слова разумными. Фолловеры телесвахи считают, что направить мужчину на нужный путь — это великая женская мудрость.